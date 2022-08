Non sa cosa scegliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sa cosa scegliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDECISO

Significato/Curiosita : Non sa cosa scegliere

Premi, che sa cosa si nasconde dietro ciascuna porta, ne apre un'altra, diciamo la 3, rivelando una capra. quindi ti domanda: "vorresti scegliere la numero...

Inietterà a tradimento il "composto v" nel collo di piccolo hughie, che era indeciso se accettare di entrare nella squadra e di sottoporsi al trattamento con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con cosa; scegliere; Si può accettare qualcosa con quello d inventario; Che risiede nella natura stessa di una cosa ; Le note di qualcosa di spiacevole; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità; A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare; In coppia si può scegliere quella dei beni; scegliere fra due alternative; Su di essa si può scegliere o un bianco o un rosso; Cerca nelle Definizioni