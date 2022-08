Nei cartelli stradali indica pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei cartelli stradali indica pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIANGOLO

Significato/Curiosita : Nei cartelli stradali indica pericolo

Applicati sui cartelli indicanti i passaggi a livello e poi vennero utilizzati anche per gli altri cartelli di pericolo. nel 1927, inoltre, i cartelli di colore...

Stai cercando altri significati, vedi triangolo (disambigua). il triangolo è un poligono con tre lati. il triangolo è caratterizzato dalle seguenti proprietà:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con cartelli; stradali; indica; pericolo; Si lasciano su speciali cartelli ni della Pubblica Sicurezza; Mostrare il cartelli no rosso e cacciare; Ha tre tipi di cartelli stradali ed è poco larga; Lo è chi riceve un cartelli no giallo; Ha tre tipi di cartelli stradali ed è poco larga; Le rocce segnalate dai cartelli stradali ; Svincoli autostradali ; Ci sono quelli stradali e pubblicitari; In tre indica no la O dell alfabeto Morse; indica no i numeri sull orologio; Assenza di ordine... indica ta da una A cerchiata; indica ta vagamente; pericolo si parassiti ematofagi; Congegno pericolo so o esplosivo; Chi lo lancia, è in grave pericolo ; Un pericolo delle ferite non ben disinfettate; Cerca nelle Definizioni