Movimento di merci o persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento di merci o persone.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRASPORTO

Significato/Curiosita : Movimento di merci o persone

merci un treno destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci. un treno merci è costituito da un mezzo di trazione seguito da uno o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trasporto (disambigua). il trasporto è un'attività umana che permette lo spostamento di persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con movimento; merci; persone; Trasforma l energia in movimento ; movimento laico fondato da Chiara Lubich nel 1943; Il fondatore del movimento futurista; Noto movimento indipendentista africano; Le curano i commerci anti; Disfarsi dei rifiuti, vendere merci ... o digerire; Grande magazzino con merci varie; I colori commerci alizzati in tubetti; Luogo dove trovare protezione, per persone o cose; Assemblea, consesso, aggregazione di persone ; Gruppo di soldati o schiera di persone riunite; persone che diffondono malattie e pestilenze; Cerca nelle Definizioni