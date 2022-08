Morbido fiocco di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morbido fiocco di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATUFFOLO

Significato/Curiosita : Morbido fiocco di cotone

fiocco fibra a filamento continuo è inoltre da precisare che le fibre sintetiche possono essere altresì tagliate e trasformate in fiocco. lo scopo di...

Volte illuminato con decori in oro, che era destinato ad accogliere un batuffolo di cotone, impregnato di aceto aromatico. nell'ottocento se ne produssero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con morbido; fiocco; cotone; morbido e affettuoso; morbido all inglese; del prete: morbido taglio di carne bovina; morbido come un materasso; Si annunciano con un fiocco rosa; La vela di prua detta anche fiocco pallone; Cambiano il fico in fiocco ; Si annodano con un fiocco ; Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele; Tessuto di cotone apprettato; Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane; Quello filato somiglia a cotone ; Cerca nelle Definizioni