Il mare tra Svezia e Polonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare tra Svezia e Polonia.

Soluzione 7 lettere : BALTICO

Usedom (divisa tra germania e polonia) wolin (polonia) le principali città costiere: san pietroburgo (russia) 5.191.690 stoccolma (svezia) 743.703 (area...

Dominium maris baltici (dominio sul mar baltico). alla fine fu l'impero svedese che arrivò a comprendere virtualmente tutto il mar baltico. a quell'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con mare; svezia; polonia; Gemma che viene dal mare ; Uccello con becco giallo che abita al mare ; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Il mare della riviera romagnola; Confina con Norvegia, svezia e Russia; Vivono in Norvegia, svezia , Finlandia e Russia; Un ponte la collega alla svezia ; Il nome di 14 re di svezia ; Segna, con l Oder, il confine tra Germania e polonia ; La polonia sulle targhe; Città della polonia centrale; È venerata a Czestochowa, in polonia ;