Luogo dove trovare protezione, per persone o cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dove trovare protezione, per persone o cose.



Soluzione 8 lettere : RICOVERO

Significato/Curiosita : Luogo dove trovare protezione, per persone o cose

Quello delle cose e l'iperuranio (il mondo delle idee oltre il cielo) o ancora quello dei mortali e quello divino. bisogna ricordare anche che per greci e...

ricovero – nell'alpinismo, riparo provvisorio ricovero – edificio destinato a ospitare e assistere persone ricovero – sinonimo di ospedalizzazione ricovero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

