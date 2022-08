Luogo in cui si soggiorna in tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui si soggiorna in tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMPEGGIO

Significato/Curiosita : Luogo in cui si soggiorna in tenda

All'aria aperta alloggiando in ripari temporanei o permanenti che possono essere tenda, roulotte o caravan, in sosta libera o in aree attrezzate pure chiamate...

P. (auto campeggio club piemonte) a cui segue negli anni successivi la fondazione della f.i.c.c. (federazione internazionale del campeggio e del caravaning... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

