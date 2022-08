Isola che ha come simbolo l uccello dodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola che ha come simbolo l uccello dodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAURITIUS

Significato/Curiosita : Isola che ha come simbolo l uccello dodo

"dodo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dodo (disambigua). il dodo o dronte (raphus cucullatus linnaeus, 1758) era un uccello columbiforme...

5°e-20.2; 57.5 la repubblica di mauritius, in italiano indicata anche come maurizio (in inglese republic of mauritius, afi: /mr()s/; in francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

