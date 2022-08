Grande fiera enologica italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande fiera enologica italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VINITALY

Significato/Curiosita : Grande fiera enologica italiana

Delle 11 scuole enologiche italiane, fondata nel 1881: l'istituto tecnico agrario "umberto i". nel complesso della scuola enologica vi è la sede del...

vinitaly è un salone internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a verona dal 1967, con cadenza annuale. si estende per oltre 95 000 m², conta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

