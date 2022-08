Gli uccelli che si spostano in base alla stagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli che si spostano in base alla stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MIGRATORI

Significato/Curiosita : Gli uccelli che si spostano in base alla stagione

Le zone di riposo vengono scelte in base alla sicurezza e alla quiete che esse garantiscono agli uccelli: quando si sentono tranquilli e ben protetti...

Citazioni di o su uccelli migratori wikimedia commons contiene immagini o altri file su uccelli migratori (en, fr) uccelli migratori, su enciclopedia canadese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

