Gli inglesi David e Victoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli inglesi David e Victoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : BECKHAM

Significato/Curiosita : Gli inglesi david e victoria

victoria beckham, nata victoria caroline adams, nota anche con lo pseudonimo di posh spice (harlow, 17 aprile 1974), è un'imprenditrice, stilista ed ex-cantante...

David robert joseph beckham, noto semplicemente come david beckham (londra, 2 maggio 1975), è un dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Un suo per gli inglesi ; Il calcio d angolo per gli inglesi Ing; È di esso per gli inglesi ; L enciclopedia che sta agli inglesi come a noi Italiani sta la Treccani; david , il personaggio alienato di Daniel Clowes; Era blu in un film di david Lynch del 1986; david e la usò per uccidere Golia; david : lanciò Heroes; Lo è stata victoria Adams; Il territorio della Cina con victoria e Kowloon; La victoria che ha condotto Quelli che il calcio; Programma Mtv che condusse anche victoria Cabello;