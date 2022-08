Gli atti certificati dall apposito professionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli atti certificati dall apposito professionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOTARILI

Significato/Curiosita : Gli atti certificati dall apposito professionista

Istituzioni pubbliche; gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate...

Atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con atti; certificati; dall; apposito; professionista; Sono batti ti di mani; Un tipo di acqua in latti na; Molto più che catti vi; Persone che diffondono malatti e e pestilenze; Fagioli dall a cuticola con macchie rossastre; Primate dall a coda a strisce; Una spezia che discende dall a pianta Elettaria; La moneta stampata dall a Bank of England; Togliere pieghe dai vestiti con l apposito ferro; Impone di tenere un apposito registro; A tavola si mette su un apposito piattino; Lavora i metalli con un apposito strumento; professionista dei tarocchi; Nota di pagamento di un libero professionista ; Il compenso del libero professionista ; professionista che vende occhiali; Cerca nelle Definizioni