Glabro, liscio, levigato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : IMBERBE

Significato/Curiosita : Glabro, liscio, levigato

Laevigata (l.) ces., p. & g. - costolina levigata: il ciclo biologico è perenne; i fusti sono in genere glabri; il diametro dei capolini è di 15 - 30 mm;...

Il profeta imberbe è una scultura di donatello proveniente dalle nicchie del terzo ordine del campanile di giotto, risalente al 1416-1418. è in marmo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

