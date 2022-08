Giovane pesce d acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane pesce d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVANNOTTO

Significato/Curiosita : Giovane pesce d acqua dolce

Ameiurus melas, conosciuto come pesce gatto o pesce gatto nero o comunemente noto come barbone (o barbona) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia...

