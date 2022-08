Freddo... come l indifferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Freddo... come l indifferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GLACIALE

Significato/Curiosita : Freddo... come l indifferenza

glaciale più antica, la glaciazione uroniana, abbia avuto luogo tra 2,7 e 2,3 miliardi di anni fa all'inizio dell'eone proterozoico. l'era glaciale più... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con freddo; come; indifferenza; Riparano le mani dal freddo ; Cura nebulizzata per tosse e raffreddo re; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddo re; freddo o severo; come unica ricchezza hanno i loro figli; Isola che ha come simbolo l uccello dodo; Si versa come garanzia per un contratto; come dire fornirsi; Si fanno per esprimere indifferenza ; Malate d indifferenza ; Sistematica indifferenza ; Insensibilità, indifferenza ; Cerca nelle Definizioni