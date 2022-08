Fratelli campani campioni di canottaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fratelli campani campioni di canottaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABBAGNALE

Significato/Curiosita : Fratelli campani campioni di canottaggio

Crocierista del porto di napoli. nel 2011 i passeggeri totali passati per napoli sono stati 1.297.236. canottaggio: con numerosi campioni olimpici e mondiali...

Se stai cercando l'omonimo garibaldino, vedi giuseppe abbagnale (patriota). giuseppe abbagnale (pompei, 24 luglio 1959) è un ex canottiere italiano, vincitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con fratelli; campani; campioni; canottaggio; Se è unica non ha fratelli né sorelle; I fratelli di un brand di calzature; I religiosi confratelli di papa Francesco; fratelli no di Mirko in Kiss me Licia; Il capoluogo della campani a città natale di Totò; È ammirato il suo campani le, a Firenze; Le cime dei campani li; Dal campani le: __ don dan; Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci; Lo Zoff tra i campioni di calcio; Un introito extra per i campioni sportivi; I campioni messi in campo da Tullo Ostilio; Armo del canottaggio ; Un giudice del canottaggio ; Due: nel canottaggio ; L imbarcazione del canottaggio con equipaggio più numeroso; Cerca nelle Definizioni