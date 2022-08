Farlo alla luna significa agitarsi invano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farlo alla luna significa agitarsi invano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABBAIARE

Significato/Curiosita : Farlo alla luna significa agitarsi invano

Muoversi (anche fisicamente) "come se si stesse camminando sulle uova" significa farlo con estrema cautela, ad esempio con gesti misurati, così "andarci/procedere...

abbaiare stanca è un romanzo per ragazzi di daniel pennac del 1982. in italia venne edito da salani nelle collane istrici e superistrice. pennac racconta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

