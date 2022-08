Effettuare il download di un file - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettuare il download di un file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCARICARE

Significato/Curiosita : Effettuare il download di un file

Specifico software in grado di effettuare l'operazione. il concetto di file è molto semplice: un file è una sorgente (o un deposito) di informazioni, che si può...

scaricare, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) non mi scaricare, su musicbrainz, metabrainz foundation. non mi scaricare,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con effettuare; download; file; Per effettuare un bonifico bisogna conoscerle; Programma per effettuare telefonate via Internet; Si seguono nell effettuare le scelte; effettuare , compiere; Invio di file, corrispettivo del download ing; Il file alla fine del processo di download ; Mollare qualcuno... con il download !; In coda al download ; file inviati insieme a una mail; Buttato, cancellato, spesso riferito a un file ; Ufficiali con due file tti; Pesce di acqua salata da sfile ttare;