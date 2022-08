Discende da antenati giunti da una nazione diversa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discende da antenati giunti da una nazione diversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIUNDO

Significato/Curiosita : Discende da antenati giunti da una nazione diversa

Settimana di novembre è caratterizzata in diverse nazioni, specialmente quelle con una forte ascendenza cattolica, da celebrazioni sulla morte, fondendo insieme...

Cercando i discendenti degli emigrati italiani all'estero, vedi oriundi d'italia. un oriundo (dal latino oriundus, derivato dal verbo orior, ovvero "nascere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con discende; antenati; giunti; nazione; diversa; Una spezia che discende dalla pianta Elettaria; Si pratica su un gommone, discende ndo un fiume; Detto di parente che discende in linea maschile; Nicoletta attrice romana discende nte degli zar; Ricevuto in dono dagli antenati ; Gli antenati dei leggins; Derivata dagli antenati ; Gli antenati dei Toscani; giunti dopo i quinti; Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfettare; Congiunti vo imperfetto anagramma di svedese; Senza costi aggiunti vi; Area a sud di una nazione ; La nazione con i fumetti manga; La nazione con l antica lingua gaelica; Brillante, vivida, come può essere l immaginazione ; Viceversa, diversa mente; Ruolo di pallavolo associato a una maglia diversa ; Una parola diversa per lo stesso significato; Hanno lo stesso numero atomico, ma massa diversa ; Cerca nelle Definizioni