Condizione di prigionia spesso riferita ad animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione di prigionia spesso riferita ad animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATTIVITÀ

Significato/Curiosita : Condizione di prigionia spesso riferita ad animali

Privazione del sonno è una condizione che consiste nella notevole riduzione o totale assenza del sonno in una persona o animale, che può condurre alla morte...

"nuova cattività babilonese". in seguito, per meglio distinguere l'originale cattività ebraica con quella pontificia, il termine mutò in "cattività avignonese"... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

