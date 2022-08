Carrello elevatore a motore per pallet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrello elevatore a motore per pallet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MULETTO

Significato/Curiosita : Carrello elevatore a motore per pallet

Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che...

Il termine muletto assume significati diversi a seconda del campo d'applicazione: nell'industria e nei trasporti, carrello elevatore nell'automobilismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con carrello; elevatore; motore; pallet; Le doppie in carrello ; Il carrello con bibite sui treni; Il carrello per la tenda; Un carrello per stabilimenti; Carrello elevatore ; Un elevatore per traslochi; elevatore per liquidi; Un altro nome del carrello elevatore ; Grande nave originariamente priva di motore ; Come un motore lubrificato; Nave con apparato motore a vapore; Aggiunge CV al motore ; Iniziali di Spallet ti, l allenatore; Un veicolo per sollevare i pallet nei magazzini; Si sposta con un transpallet quando è carico; pallet te di carne o vegetali; Cerca nelle Definizioni