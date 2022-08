Bevanda mitologica che donava l oblio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda mitologica che donava l oblio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEPENTE

Significato/Curiosita : Bevanda mitologica che donava l oblio

Realtà del nepente (bibl.hist., i, 97). galeno (xv, 7), vissuto a cavallo fra il i e il ii secolo d.c., identificava direttamente il nepente con la buglossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

