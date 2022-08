Azienda giapponese produttrice di auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda giapponese produttrice di auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOYOTA

Significato/Curiosita : Azienda giapponese produttrice di auto

Tesla motors) è un'azienda multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico...

Giapponese dove ha sede l'azienda stessa, vedi toyota (giappone). la toyota motor corporation ( toyota jidosha kabushikigaisha, tmc) è una multinazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con azienda; giapponese; produttrice; auto; azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; L azienda di Del Vecchio di lenti e occhiali; Giorgio __, stilista italiano dell omonima azienda ; Una nota azienda di rider; Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin; Abito giapponese dalle maniche larghe gia; Noto manga giapponese : __ Conan; Città giapponese famosa per un disastro nucleare; Casa produttrice della console portatile DS; produttrice di miele; Azienda produttrice di camomilla e infusi; Azienda usa produttrice di aerei da turismo; Bisogna sempre tenerla in auto !; L auto di Ritorno al futuro; Un agreste strumento musicale simile a un flauto ; Noto cantauto re di Correggio; Cerca nelle Definizioni