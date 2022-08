Appassionato di cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appassionato di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOLOSO

Qualche pasticcio. ha una impresa di costruzioni – dove lavora con andy, suo amico e cognato – ed è un appassionato di cibo, birra, sport e musica blues....

Altre definizioni con appassionato; cibo; L idea fissa dell appassionato ; Ne ha molto l appassionato ; Ardente, appassionato ; Oggetto che un appassionato non può non avere; Offerta di cibo e bevande nell ambito di un evento; Protegge il tavolo dalle macchie di cibo ; Ogni cibo ha il suo; cibo non più fresco, in decomposizione; Cerca nelle Definizioni