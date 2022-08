Animale che si nutre del sangue di un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che si nutre del sangue di un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMATOFAGO

Significato/Curiosita : Animale che si nutre del sangue di un altro

Sono in genere chiuse e il sangue passa attraverso i capillari. aprire queste connessioni fa sì che la maggior parte del sangue passi direttamente in vena...

Si definisce ematofagia il comportamento alimentare di solo alcuni animali zoofagi che si nutrono del sangue di un vertebrato. l'ematofagia è comune in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

