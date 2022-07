Venditori di marroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venditori di marroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASTAGNAI

Significato/Curiosita : Venditori di marroni

Gnaccia o quel della gnaccia, i venditori di castagnaccio e quei di brusaa o di scott, i caldarrostai o i venditori di marroni lessati. due torte della tradizione...

Piancastagnaio è un comune italiano di 3 969 abitanti della provincia di siena in toscana. costituisce l'estremità meridionale della provincia d'appartenenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

