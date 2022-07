Si usano per... portare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per... portare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VASSOI

Significato/Curiosita : Si usano per... portare

Scritto da: meredith glynn butcher incontra little nina e negozia con lei per portare i boys in russia in cambio dell'uccisione di un bersaglio assegnato....

Laccato. tipico inglese è il vassoio, ovale o tondo, con il bordo a galleria. standard, di misura 53x37 cm. euronorm, sono vassoi impilabili in materiale plastico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con usano; portare; La causano forti piogge e straripamenti; Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli; Li usano i sarti per appuntare il tessuto; La usano i bambini in acqua; Si lascia trasportare dalla fantasia; Deve portare gli occhiali; Si usa in casa per portare corrente dove non c è; portare a termine un compito; Cerca nelle Definizioni