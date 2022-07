Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANNO LUCE

Significato/Curiosita : Unita di misura di lunghezza usata dagli astronomi

Sottomultiplo dell'unità di misura principale normalmente adottata, tanto che, nell'uso comune della lingua italiana, l'espressione "un'oncia" è sinonimo di "piccola...

Disambiguazione – "anni luce" rimanda qui. se stai cercando l'album dei diaframma, vedi anni luce (album). l'anno luce (ly o al) è un'unità di misura della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

