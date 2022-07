Una spezia che discende dalla pianta Elettaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spezia che discende dalla pianta Elettaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARDAMOMO

Significato/Curiosita : Una spezia che discende dalla pianta elettaria

Lemma di dizionario «cardamomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cardamomo gernot katzer's spice pages: cardamom, su gernot-katzers-spice-pages... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

spezia che rende più gialla la pasta all uovo; spezia usata nella cucina indiana; Località balneare nel Golfo della spezia ; spezia ottenuta dall essicazione del peperone; Si pratica su un gommone, discende ndo un fiume; Detto di parente che discende in linea maschile; Nicoletta attrice romana discende nte degli zar; Un biblico discende nte di Set; Primate dalla coda a strisce; La moneta stampata dalla Bank of England; Fedeli deviati dalla dottrina originale; Distrutta dalla fatica; pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; Chi molla tutto... la pianta coi burattini; Germoglio di pianta erede o figlio; Foto 5 Una gita a 4714 NO Tempietto a pianta ottagonale;