Una hit di Mietta e Amedeo Minghi: __ amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una hit di Mietta e Amedeo Minghi: __ amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una hit di mietta e amedeo minghi: __ amore

amedeo minghi (roma, 12 agosto 1947) è un cantautore e compositore italiano. considerato uno tra i più raffinati cantautori italiani, nel corso della sua...

Eseguita da fiorello ed elodie. vattene amore - amedeo minghi & mietta 3:56 vattene amore - mietta 3:56 all for the love (vattene amore) - nikka costa 3:56...