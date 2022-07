Un tiro mancino della sorte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tiro mancino della sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IATTURA

Significato/Curiosita : Un tiro mancino della sorte

Alessandro non era dotato di un fisico particolarmente avvenente: era piuttosto basso, tozzo e di corporatura robusta. era mancino ed era affetto da eterocromia...

Generale della nuova zelanda sir george grey. essi sono considerati una iattura per l'ambiente dell'isola, ma un programma per reintrodurli in australia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

