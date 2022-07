Si studia per raggiungere uno scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si studia per raggiungere uno scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TATTICA

Significato/Curiosita : Si studia per raggiungere uno scopo

Una tattica è un metodo utilizzato per conseguire degli obiettivi. concettualmente si può parlare di tattica in vari campi: nella guerra (la tattica militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con studia; raggiungere; scopo; Su quello a quadretti si studia matematica; studia la salute dell ambiente; Medico che studia malattie ereditarie; Scienza che studia l origine dei suoni; Obiettivi da raggiungere ; Serve per raggiungere certi obiettivi; Impegno costante per raggiungere un obiettivo; Un obiettivo da raggiungere ; Riunione a scopo elettorale; Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblicitario; Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico; Ideato per uno scopo ben preciso; Cerca nelle Definizioni