Sprovvisto di firma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sprovvisto di firma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANONIMO

Significato/Curiosita : Sprovvisto di firma

Seguito dell'esonero di ivo iaconi; dal gennaio 2015 ne diventa vice, lasciando l'incarico a salvatore giunta in quanto sprovvisto del patentino necessario...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anonimo veneziano (disambigua). anonimo veneziano è un film del 1970 diretto da enrico maria salerno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

