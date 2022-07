Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MARLIN

Significato/Curiosita : Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela

Afferrante con la zampa anteriore destra la spada posta in sbarra alzata, dello stesso e accompagnata da due barche a vela, una a destra, una a sinistra, rivoltate...

Lene marlin pedersen (tromsø, 17 agosto 1980) è una cantautrice, compositrice e musicista norvegese. ha debuttato nel 1998 riscuotendo un grande successo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Un agreste strumento musicale simile a un flauto; simile al baseball ma con campo più piccolo ing; simile per categoria o apparenza; Il tavoliere di un gioco simile agli scacchi; Dopo tre giorni puzza, come il pesce ; pesce che finisce sott olio; Si butta a pesce ; Un secondo piatto di pesce alla livornese; Il gufo de La spada nella roccia; Viene rappresentata bendata con bilancia e spada ; spada dei legionari romani; Trafiggere con una spada ; Il malato che viene curato dal medico; Gemma che viene dal mare; viene assunto per eliminare il gonfiore addominale; viene molto utilizzata nei termometri a liquido; Più comunemente chiamato mais; Così era anche chiamato Gaio Giulio Cesare Augusto; Il vino oggi chiamato Friulano; Cosi viene chiamato il settore delle quattro ruote; Dopo tre giorni puzza, come il pesce ; pesce che finisce sott olio; Si butta a pesce ; Un secondo piatto di pesce alla livornese; Svela re i segreti di qualcuno: scoprire gli __; Rivela tasi all improvviso... come la Madonna; Li conosce chi naviga a vela ; Un tipo di vela ;