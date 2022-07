Serie tv con al centro i petrolieri Ewing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie tv con al centro i petrolieri Ewing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Significato/Curiosita : Serie tv con al centro i petrolieri ewing

Ottobre 2014 la nuova serie è stata cancellata. il personaggio centrale dello show è john ross "j.r." ewing jr., ambizioso petroliere senza scrupoli interpretato...

Altri significati, vedi dallas (disambigua). dallas è una città dello stato del texas. è la città più popolosa della dallas-fort worth metroplex, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con serie; centro; petrolieri; ewing; Puntata di una serie televisiva; __ things, serie tv di Netflix con Winona Rider; È di Polizia nella serie TV italiana con Tirabassi; Tre cuori in __, serie TV vintage con John Ritter; centro del Nepal; In un discorso, può esserne il centro ; Sotto le sue luci si è al centro dell attenzione; La principale via del centro di Lucca; Il greggio per i petrolieri ; Il chewing gum per gli italiani; Un gusto per chewing gum; Il chewing che si mastica; Caratterizza i chewing gum; Cerca nelle Definizioni