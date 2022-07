Salsa bianca francese, variante della besciamella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa bianca francese, variante della besciamella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORNAY

Significato/Curiosita : Salsa bianca francese, variante della besciamella

Salse basilari della cucina italiana, è diffusa nel mondo anglosassone dove è nota come "salsa bianca". alle origini si otteneva la besciamella con una lenta...

Rebecca de mornay, all'anagrafe rebecca jane pearch (santa rosa, 29 agosto 1959), è un'attrice statunitense. suo padre naturale era il commentatore radiofonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

