Resa dei conti finale: redde __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resa dei conti finale: redde __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RATIONEM

Significato/Curiosita : Resa dei conti finale: redde __

Patrioti, credevano che si potesse esaltare la dittatura del proletariato come redde rationem per chi aveva amato il proprio paese, senza che la reazione fosse...

La locuzione latina redde rationem, tradotta letteralmente, significa rendi conto. è tratta dal vangelo secondo luca 16,2. l'evangelista racconta di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con resa; conti; finale; redde; Partecipano agli utili e ai rischi d impresa ; Presa ... di mira; √ą un impresa per il duro di comprendonio; Un particolare tipo di presa ; Il conti nente dei laghi Vittoria e Tanganica; Superconti nente prima dei moderni conti nenti; conti ene varie sfumature per truccarsi fra; Cos√¨ √® detto un dolore conti nuo, che non passa; Tratto finale in linea retta: __ d arrivo; La parte finale del pranzo; La... finale di tennis; Il capitolo... finale ; Fredde zza e insensibilit√†; Ipersensibilit√†, scarsa fredde zza; La muta per le immersioni in acque fredde ; Si dice delle due calotte fredde della Terra; Cerca nelle Definizioni