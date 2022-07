Recidere... come la corda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recidere... come la corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAGLIARE

Significato/Curiosita : Recidere... come la corda

Abbassando un piolo. la corda veniva tesa grazie a un meccanismo a gancio chiamato crocco oppure, nei modelli più sofisticati, a un martinetto. la balestra ha...

Lingua greca, che con il termine protomé (ptµ, dal verbo ptµ, tagliare anteriormente) indicava una testa umana o animale in rilievo che decorava... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con recidere; come; corda; recidere a fior di pelle; Piccolo attrezzo agricolo atto a recidere ; recidere nettamente; Dopo tre giorni puzza, come il pesce; Metalli come sodio, potassio e litio; Squadra che ha come inno You ll never walk alone; come gli individui importuni e molesti; Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; corda punitiva ma anche utensile da cucina; Non ricorda no mai nulla; La battaglia del Risorgimento ricorda ta con quella di San Martino; Cerca nelle Definizioni