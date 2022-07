In quelli della memoria può perdersi qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quelli della memoria può perdersi qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEANDRI

Significato/Curiosita : In quelli della memoria puo perdersi qualcosa

Centrato su se stesso, si sente spinto ad unirsi a qualcosa d'altro e a rischiare così di perdersi negli altri, nella "comunità carnale"; comunità di...

Da numerosi meandri. in turchia si distingue il grande meandro (büyük menderes) dal piccolo meandro (küçük menderes) lungo 140 km. i meandri sono caratteristici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con quelli; della; memoria; perdersi; qualcosa; Sono retrattili quelli dei gatti; quelli di sospensione sono tre; quelli della Fabbri sono dolci e alla frutta; Tra i canonici ci sono quelli secondo Marco e Luca; Una salsa della Provenza a base di olive e capperi; Isola della Sicilia con la spiaggia dei conigli; La città della carta; Muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno; L animale con proboscide... dall ottima memoria ; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo; Perdita improvvisa della memoria ; È vivo nella memoria ; Aiutano i lettori a non perdersi nelle ricerche; perdersi in centro; perdersi d'animo; perdersi d'animo, scoraggiarsi; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità; Messo prima di qualcosa ; Rifiuto di qualcosa che spetta di diritto; Si fa per non dire qualcosa espressamente; Cerca nelle Definizioni