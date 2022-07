Primo satellite inviato in orbita intorno al globo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo satellite inviato in orbita intorno al globo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPUTNIK

Significato/Curiosita : Primo satellite inviato in orbita intorno al globo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orbita (disambigua). in fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad...

sputnik 1 ( -1 o prosteyshiy sputnik-1, "semplice satellite 1") fu il primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla terra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

