Prendere possesso di un posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere possesso di un posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCCUPARE

Significato/Curiosita : Prendere possesso di un posto

Voce principale: un posto al sole (soap opera). questa voce contiene un elenco dei personaggi della soap opera un posto al sole. sono elencati gli attuali...

Firmatari non è di ostacolo), portò ad una vera corsa nel tentativo di occupare un maggior numero di territori, che vennero poi delimitati dalle parti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con prendere; possesso; posto; prendere in affido in modo permanente; Mollare, abbandonare opposto a prendere ; prendere tra gli artigli... detto da un poeta; Si getta per prendere qualcosa; Entra in possesso di ciò che gli lasciano; Rientrare in possesso ; In possesso di molte conoscenze; Adatto, in possesso di requisiti adeguati; Lato sinistro di una barca, opposto a dritta; C è quando ogni cosa è al suo posto ; posto di fianco; Opposto al minore; Cerca nelle Definizioni