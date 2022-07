Ha possibilità di essere nominato per un incarico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha possibilità di essere nominato per un incarico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPABILE

Significato/Curiosita : Ha possibilita di essere nominato per un incarico

Napolitano, a essere riconfermato per un secondo mandato, oltreché il secondo più votato di sempre dopo sandro pertini. come capo dello stato ha finora conferito...

Consultato il 4 maggio 2022. ^ lagalla aderisce all'udc, ficarra e aiello: "papabile e autorevole candidato a sindaco da proporre al centrodestra", su palermotoday... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

