Un pittore come Metelli o Ligabue - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NAIF

Significato/Curiosita : Un pittore come metelli o ligabue

L'italia, dove si distinsero in particolare orneore metelli, ezechiele leandro, antonio ligabue e dino pasotti. tuttavia, l'avvento del professionismo...

Disambiguazione – "naïf" rimanda qui. se stai cercando altri significati di "naïf" o "naif", vedi naïf (disambigua). per arte naïf (dal francese naïf, ossia "ingenuo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

