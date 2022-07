Personaggio masochista di Aldo, Giovanni e Giacomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio masochista di Aldo, Giovanni e Giacomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAFAZZI

tafazzi è stato definito, dallo stesso trio, lo "zero comico assoluto". nonostante la palese e completa insulsaggine del personaggio, il nome tafazzi...

