La pelle del maiale in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pelle del maiale in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTICA

Significato/Curiosita : La pelle del maiale in cucina

la cucina calabrese è una cucina povera, di origine contadina, con numerosi piatti fortemente legati alle ricorrenze religiose: a natale e all'epifania...

Altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «cotica» cotica, su vocabolario treccani, istituto dell'enciclopedia italiana.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

