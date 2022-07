Operazione di polizia che porta a numerosi arresti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione di polizia che porta a numerosi arresti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETATA

Significato/Curiosita : Operazione di polizia che porta a numerosi arresti

polizia di stato (in precedenza corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia...

La retata (the dragnet) – film del 1928 diretto da josef von sternberg la retata (dragnet) – film del 1987 diretto da tom mankiewicz la retata (la rafle)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

La retata (the dragnet) – film del 1928 diretto da josef von sternberg la retata (dragnet) – film del 1987 diretto da tom mankiewicz la retata (la rafle)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con operazione; polizia; porta; numerosi; arresti; operazione inversa alla moltiplicazione; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo; L operazione con cui si riscattano i crediti dell azienda; operazione chirurgica per ringiovanire il volto; È di polizia nella serie TV italiana con Tirabassi; Auto della polizia ... che si libra in aria; Uffici di polizia d oltralpe; Palazzo torinese che diede soprannome alla polizia ; Anticamente porta va la sposa a casa dello sposo; Comporta mento persecutorio che costituisce reato; Come un auto in divieto di sosta... porta ta via; Il volatile... che porta i neonati in un fagotto; Un club con numerosi soci; Il John autore di numerosi bestseller giudiziari; Impegna.... numerosi viaggiatori; Gli Asiatici più numerosi ; arresti di malviventi; arresti in massa; Precedono gli arresti degli indiziati; arresti negli affari;