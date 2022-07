Movimento laico fondato da Chiara Lubich nel 1943 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento laico fondato da Chiara Lubich nel 1943. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FOCOLARI

Significato/Curiosita : Movimento laico fondato da chiara lubich nel 1943

Cofondatore del movimento dei focolari di chiara lubich. primo dei sei figli di mariano e orsola antonelli, nel 1900 iniziò le scuole elementari e già da ragazzino...

Il movimento dei focolari, ufficialmente opera di maria, è un movimento internazionale di rinnovamento spirituale e sociale che mira a contribuire all'unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con movimento; laico; fondato; chiara; lubich; 1943; Il fondatore del movimento futurista; Noto movimento indipendentista africano; I movimento che propugna la separazione fra Stato e Chiesa; Il suo movimento oscillatorio diverte i bambini; laico che vive in convento; Centenario... come un laico !; Un francescano laico ; Settimanale fondato nel 1955 da Arrigo Benedetti; Il fondato re del movimento futurista; Brand fondato da Georgina Chapman e Keren Craig; Il fondato re della teoria del linguaggio; Come una dichiara zione falsa; La chiara influencer e imprenditrice digitale; La chiara bionda come la sua insalata; Si dichiara no al fisco; Guidò il governo italiano nel 1943 : Pietro __; La Rai nel 1943 ; Si fumavano nel 1943 ; Fu teatro di un eccidio nazista il 22 ottobre 1943 ; Cerca nelle Definizioni