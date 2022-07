La moneta stampata dalla Bank of England - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta stampata dalla Bank of England. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERLINA

monete furono introdotte il 21 aprile 1983 per rimpiazzare le banconote da una sterlina della bank of england, le quali cessarono di essere stampate verso...

"sterlina" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sterlina (disambigua). la sterlina britannica, ufficialmente denominata lira sterlina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

