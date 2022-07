Macchina da pesca tipica dell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina da pesca tipica dell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRABUCCO

Significato/Curiosita : Macchina da pesca tipica dell adriatico

Molisane detto anche trabocco, travocco o bilancia, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi, garganiche e molisane, tutelata come patrimonio...

Il trabucco, nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, travocco o bilancia, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

