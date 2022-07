Il luogo dantesco che attende chi a vita ci spense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il luogo dantesco che attende chi a vita ci spense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAINA

Significato/Curiosita : Il luogo dantesco che attende chi a vita ci spense

Rimini (caina attende chi a vita ci spense - v canto, vv. 107), qui le anime sono immerse nel ghiaccio con la testa fuori che guarda verso il basso. la antenora:...

caina – centro abitato della contea di qüxü (cina) caina – fiume dell'umbria (italia) caina – zona del cocito nella divina commedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

